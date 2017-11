VIDEO: Raynaud zoekt artiesten voor cover in Fryske Top 100

In de muziekrubriek van Fryslân Hjoed daagt Raynaud Ritsma Friese artiesten uit om een nummer uit de Fryske Top 100 te coveren. Vorig jaar kwamen onder andere It Woanskip door Elske deWall en Iris Kroes haar versie van Cliffs of Moher voorbij. Jack Bottleneck en zijn vrienden zijn nu aan de beurt. Dat doen ze met een van de bekendste Friese liedjes ooit: Wêr Bisto van Twarres.

Wêr Bisto

Twarres bestaat eind jaren '90 uit Mirjam Timmer en Johan van der Veen. Het duo uit Wergea wint in 1999 met Wêr Bisto de publieksprijs van het Friese songfestival Liet. Het nummer wordt in de zomer van 2000 uitgebracht als single. Nadat Twarres het nummer in de show van Paul de Leeuw ten gehore bracht, werd het landelijk bekend. Als Marco Borsato het duo vraagt om Wêr Bisto te zingen bij zijn concerten, is de doorbraak definitief. Het nummer is nog altijd het enige Friestalige liedje dat op nummer 1 heeft gestaan in de top 40 van Nederland en België.