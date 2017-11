Dokkum maakt zich op voor manifestatie

Van verschillende kanten komen oproepen om op zaterdag wel of niet naar Dokkum te komen. Enerzijds willen de antizwartepietdemonstranten zoveel mogelijk aandacht voor hun manifestatie. De ondernemers in de binnenstad willen ook graag dat er winkelpubliek komt op de, voor hen, belangrijkste verkoopdag van het jaar. Anderzijds willen mensen dat er geen aandacht wordt besteed aan de manifestatie. Dat zou het kinderfeest schaden, luidt het argument van Facebookgroep Afwezigheid Actie in Dokkum.

De manifestatie van Stichting Nederland Wordt Beter vindt zaterdag plaats op het parkeerterrein bij het winkelcentrum aan de Strobossersteeg en duurt van twee tot vier uur. Burgemeester Waanders zal er alles aan doen om de veiligheid te bewaken. Het wordt een manifestatie met muziek, toespraken en voorgedragen gedichten.

De burgemeester denkt niet dat ondernemers blij zijn met de demonstratie. ''Ik ben er - en dan denk ik dat ik ook uit naam van de ondernemers spreek - niet blij mee. Dus ik zal de manifestatie ook niet steunen. Het is niet aan mij om me er op alle mogelijke wijzen mee te bemoeien. Wat mensen vinden, moeten ze doen.''

''Maar ik denk niet dat de ondernemers blij zijn met zo'n oproep. En dan zeg ik ook: Tot nu toe is er geen reden om te zeggen: 'Kom niet naar Dokkum'. Wij doen er alles aan om het goed te laten verlopen. De manifestatie vindt op één plek in de stad plaats. Laat de ondernemers die altijd veel mee hebben geholpen om van die Sinterklaasintocht een mooi feest te maken, op zaterdag ook hun klanten ontvangen.''