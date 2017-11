VIDEO: Voorproefje theaterstuk grafschennis Marijke Muoi

Ze is de stammoeder van het Nederlandse koningshuis: Marijke Muoi, ook wel Marijke Meu genoemd. Haar echte naam is Maria Louise van Hessen-Kassel. Ze ligt begraven in de Grote Kerk in Leeuwarden en dat is ook de locatie van het stuk over haar leven dat volgend jaar met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad wordt opgevoerd. Verslaggever Wendy Kennedy is in de Grote Kerk waar een eerste impressie van het spektakelstuk te zien is.