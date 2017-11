Fijngemalen spijkerbroeken als isolatie voor nieuw gebouw

Gemeente Eaststellingwerf zoekt oude spijkerbroeken. Die zijn bedoeld om een nieuw gebouw op het Ecomunitypark in Oosterwolde te isoleren. Vrijdag gaat de eerste paal van het gebouw de grond in. Het betreft een Biocentrum, waar MKB-bedrijven die aan de slag willen met duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijke mineralen worden gekoppeld aan scholen en studenten uit het middelbaar onderwijs die daar ook mee bezig zijn. In het centrum is een coach beschikbaar die de partijen bij elkaar kan brengen.

Het Biocentrum wordt zoveel mogelijk gebouwd van natuurlijke mineralen die in de toekomst opnieuw kunnen worden gebruikt. De spijkerbroeken zijn daar een voorbeeld van. De spijkerbroeken worden ingezameld in containers op straat en op verschillende plekken in openbare gebouwen en winkels. Het centrum moet eind 2018 klaar zijn. Bouwconsortium Natuurlijk Bouwen, dat uit drie partijen bestaat, is verantwoordelijk voor de bouw.