Gemeente vergoedt verplichte gedragsverklaring

Vrijwilligers in de gemeente Tytsjerksteradiel kunnen voortaan de kosten van de 'Verklaring Omtrent het Gedrag' vergoed krijgen. De regeling is in het leven geroepen voor inwoners van de gemeente die vrijwilligerswerk doen. Steeds meer verenigingen en organisaties verplichten vrijwilligers zo'n VOG aan te vragen. De kosten daarvan bedragen veertig euro. Om de financiële drempel weg te nemen, krijgen vrijwilligers voortaan het geld terug van de gemeente.

Het betreft in eerste instantie een proef van een jaar. De gemeente stelt achtduizend euro beschikbaar voor de aanvragen. Naar aanleiding van het aantal aanvragen zal de gemeente kijken of het budget omhoog moet. De formulieren voor de aanvraag van een gedragsverklaring staan op de website van de gemeente.