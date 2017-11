Ambulancezorg breidt uit

De ambulancezorg in Fryslân wordt uitgebreid. De bestaande ambulancepost in Stiens krijgt voortaan 24-uursbezetting. Dat geldt ook voor de nieuwe post in Nieuwehorne. Beide posten hebben vanaf vrijdag beschikking over een ziekenauto die 24 uur per dag inzetbaar is. Met de uitbreiding komt het aantal locaties met ambulancezorg op 23.

Kijlstra Ambulancegroep en UMCG Ambulancezorg nemen het ziekenvervoer voor hun rekening. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het gelukt om daar nieuwe chauffeurs en ambulanceverpleegkundigen voor te vinden.