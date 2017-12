Cambuur-keeper: "Uitspraken Dijkhuizen beetje onsportief"

De beide keepers van SC Cambuur balen van de uitspraken die Marinus Dijkhuizen deed bij zijn ontslag. Dijkhuizen zei dat hij kwaliteit miste bij zijn doelmannen en spitsen. Dat is niet eerlijk volgens Jesse Bertrams, die na een mindere fase nu tweede keeper is in Leeuwarden. "Ik vind het een beetje onsportief. Ik heb deel uitgemaakt van de mindere prestaties en steek de hand in eigen boezem. Dat moet hij zelf ook doen."

Eerste keeper Erik Cummins wil er ook niet te veel over zeggen: "Ik heb het gelezen, maar kan er niets mee. Het is aan mij om te laten zien dat hij ongelijk heeft." Bertrams: "Het voelt als een trap na. Zeg het dan recht in ons gezicht."