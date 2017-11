Klanten van waterbedrijf Vitens zijn volgend jaar goedkoper uit. Het drinkwatertarief gaat 10 euro per jaar omlaag. De kosten kunnen naar beneden door innovatie en doordat Vitens slimmer werkt. Klanten van Vitens hebben volgend jaar nog geen last van de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Dat gaat op zijn vroegst in 2019 in.