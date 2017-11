Piet Paulusma: In de winter langere periode met natuurijs

We kunnen de komende winter wat vaker op natuurijs staan dan normaal. Dat zegt weerman Piet Paulusma in zijn definitieve wintervoorspelling. Volgens Paulusma kunnen we een langere periode schaatsen: "We krijgen een winter met sneeuw en met minstens één wat langere periode dat we op de schaatsen kunnen staan. De kans daarop is 75 procent. Ik denk dat het er wel in zit."

Kou en sneeuw

Het wat koudere weer van dit moment is volgens de weerman een teken dat de luchtdrukverdeling een wat koudere winter brengt dan gewoonlijk. "Je ziet toch dat het kouder gaat worden dan de afgelopen jaren. Ik denk dat december nog wel wat sneeuw brengt en ook nog wel wat kou. Dat zal in januari en februari niet anders zijn."

Opwarming van de aarde

Het zogenaamde La Niña-effect kan volgens Paulusma niet direct ons weer van deze winter bepalen. "La Niña is het afkoelen of opwarmen van het zeewater voor de kust van Peru. We hebben sommige zomers wel eens gedacht dat dat veel invloed heeft, maar juist op die momenten kwam er een heel milde winter achteraan."

We krijgen wel een 'smerige' winter, met overlast. Dat is toe te schrijven aan de opwarming van de aarde, zegt Paulusma.