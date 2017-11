Bankjes op Torenplein Surhuisterveen komen terug

De bankjes op het Torenplein in Surhuisterveen komen toch terug. De gemeente Achtkarspelen heeft ze afgelopen zomer weggehaald, omdat er door jongeren op werd omgehangen. Dit zorgde voor overlast. Plaatselijk Belang was niet blij met het weghalen van de bankjes. De gemeente heeft er nogmaals over gepraat met Plaatselijk Belang en mensen die om het plein wonen. Er is afgesproken dat de bankjes in maart terugkomen. Als er in die periode geen overlast is, kunnen ze daarna blijven staan.