Proef met opleiden techniekdocenten vanwege dreigend tekort

ROC Friese Poort is samen met Hogeschool Windesheim een proef gestart om afgestudeerde studenten van het ROC op te leiden tot docent techniek. Ze willen op die manier het dreigende tekort aan docenten voor zijn. De scholen hebben een traject opgezet om afgestudeerde techniekstudenten van het hoogste mbo-nivo op te leiden tot bevoegde docent. Na de proef wordt gekeken of dit ook voor meer vakgebieden kan worden ingevoerd. Want ook daar wordt het lastig om genoeg docenten te vinden.

De studenten zijn bij aanvang van hun studie al zeker van een baan. Ze komen direct als instructeur in dienst bij ROC Friese Poort. Na drie jaar zijn ze docent. De opleiding is voor een deel bij ROC Friese Poort en bij Hogeschool Windesheim. De studenten lopen stage bij bedrijven in de regio.