Sneek krijgt tienerschool

Er komt een speciale tienerschool in Sneek. Die is bedoeld voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Het gaat om een initiatief van de stichting Nieuw Ondewijs Sneek (NOS), openbare onderwijskoepel Odyssee en scholengemeenschap Magister Alvinus in Sneek. De school moet in het voorjaar al opengaan.

De traditionele scheiding tussen leerlingen op het vmbo, havo en vwo wordt bij de tienerschool losgelaten. Er wordt veel meer gekeken naar wat een kind kan en wil. Een locatie is nog niet gevonden. Daarover wordt overlegd met de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wat het geld betreft krijgt de school het gebruikelijke onderwijsgeld dat een school per leerling krijgt van het Rijk. Daarnaast is de school op zoek naar subsidie. Verscheidene leraren hebben al aangegeven graag les te willen geven op de tienerschool in Sneek.