Manifestatie Dokkum op plein Acht Zaligheden

De manifestatie van de 'Stichting Nederland wordt Beter' van aankomende zaterdag in Dokkum, zal worden gehouden op het plein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg. Dat heeft de gemeente Dongeradeel bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de manifestatie toespraken gaan houden, gedichten voorlezen en muziek maken. Volgens de gemeente Dongeradeel is het doel van de organisatoren van de manifestatie om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting. De stichting organiseert de manifestatie naar aanleiding van de blokkade op de A7 op de dag van de Sinterklaasintocht. Dongeradeel zegt in samenwerking met de politie alles in het werk te stellen om het recht op demonstratie te faciliteren.