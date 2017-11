Hectische week bij Cambuur, spelersgroep is fit voor Telstar

Het is een hectische week voor SC Cambuur. Er werd maandag verloren van FC Eindhoven, waarna trainer Marinus Dijkhuizen de laan uit werd gestuurd. De voetballerij wacht echter niet: vrijdag speelt Cambuur alweer een thuiswedstrijd tegen Telstar. Interim-trainer Sipke Hulshoff kan daarvoor beschikken over een zo goed als fitte spelersgroep.

Lastige ploeg

"Beide ploegen zitten dichtbij elkaar. Dat we thuis spelen moet de doorslag geven", zegt Hulshoff, die nummer vier Telstar als een lastige ploeg ziet. "Ze hebben een super-aanval, die al 31 keer heeft gescoord. Maar ze hebben ook al 35 goals tegen gehad, dat zegt natuurlijk ook wel wat." Hulshoff voert drie wijzigingen door in zijn ploeg. Aanvoerder Robbert Schilder keert terug in de basis, wat ten koste gaat van Omar el Baad. Bovendien heeft Bryan Smeets zijn schorsing uitgezeten, waardoor Sai van Wermeskerken weer op de bank zit. In de aanval krijgt Issa Kallon de voorkeur boven Justin Mathieu.

"Drama op persoonlijk vlak"

Voor Hulshoff was het ook een vreemde week met het ontslag van Dijkhuizen. "Ik vind het drama op het persoonlijke vlak nog veel groter als op het sportieve. We vinden het als technische staf vreselijk jammer. Je kon ook wel merken dat de spelers aangeslagen waren."