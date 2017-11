Actie voor Alzheimer-onderzoek na overlijden Dirk Baron

Ter nagedachtenis aan Omrop-verslaggever Dirk Baron is er door zijn naasten een donatie-actie op touw gezet voor meer onderzoek naar Alzheimer. Dirk Baron overleed dinsdag op 37-jarige leeftijd. Hij had Alzheimer. In de laatste weken van zijn leven heeft Dirk besloten om zowel voor als na zijn overlijden een bijdrage te willen leveren aan het onderzoek naar Alzheimer. Want er is meer onderzoek nodig naar deze ziekte.

De familie roept dan ook op om geld te doneren aan het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam, in de hoop dat de ziekte in de toekomst kan worden voorkomen of genezen. "We zijn intens verdrietig dat Dirk er niet meer is. Het feit dat hij een bijdrage levert aan dit belangrijke onderzoek is het enige positieve wat we hieruit kunnen halen. Om dit onderzoek gaande te houden zijn donaties nodig, heel veel. Maar alle kleine beetjes zijn welkom en van grote waarde."