Omzet omhoog in de melkveesector

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen met zo'n 30 procent omhoog gegaan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, waarbij de omzet is geschat op basis van de btw-aangiften. Door schaalvergroting hebben grote bedrijven met 120 melkkoeien of meer, een steeds groter deel van de totale omzet in de sector. Het totale aantal grote bedrijven ging omhoog van 38 procent van het totaal in 2014 naar 47 procent van het totaal in 2017.

De schaalvergroting lijkt nu echter voorbij. Zo werden bedrijven in 2017 amper groter. Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf ging tussen 2001 en 2016 omhoog van 56 naar 101, dit jaar kwam dat aantal net weer onder de 100 koeien uit.

Baan naast het bedrijf

Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat mensen uit agrarische families steeds vaker een baan naast het bedrijf hebben. Bij bijna de helft van de agrarische familiebedrijven hebben de bedrijfsleider of de meewerkende familieleden een baan buiten het bedrijf. Er zijn echter wel grote verschillen tussen de bedrijven: bij de akkerbouwers heeft 30 procent een andere baan erbij, terwijl dit in de melkveesector maar 12 procent is.