UPDATE: Drugslab gevonden op erf vermoorde Marinus Ooms

Het drugslaboratorium dat donderdagochtend werd ontdekt in Haulerwijk, wordt in de loop van de dag ontmanteld. Dat heeft de politie laten weten. Het laboratorium, waar synthetische drugs werden gemaakt, werd gevonden in een schuur naast het huis aan de Slotemaker de Bruïneweg. Toen de politie donderdagochtend het pand binnenviel, waren daar drie mensen aanwezig. Het gaat om de 55-jarige bewoner van het huis en twee mensen die afkomstig zijn uit Guatamala. Zij zijn aangehouden.

Anonieme tips

De politie kwam het drugslab op het spoor na een aantal tips. Bij het onderzoek naar die tips is ook gekeken naar het dumpen van drugsafval in de bossen bij Norg. Bij die dumpingen zouden ook getuigen zijn bedreigd. Burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf bekijkt of het huis waar het drugslab is aangetroffen voor aantal maanden kan worden gesloten.

Marinus Ooms

De locatie waar de politie de vondst donderdag deed kwam een aantal jaar geleden ook al eens in het nieuws. In 2006 werd op hetzelfde adres namelijk het lichaam van Marinus Ooms aangetroffen. De Haulerwijkster was bij een brute overval om het leven gebracht. De drie daders zijn in de afgelopen jaren veroordeeld tot celstraffen.