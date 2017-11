Talant begint eigen opleiding voor verpleegkundigen

Talant denkt de oplossing gevonden te hebben voor het dreigende tekort aan verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg. Ze zetten hiervoor een eigen interne opleiding op. Die opleiding moet de komende jaren honderd nieuwe verpleegkundigen opleveren. Omdat er bij de officiële opleidingen steeds minder nieuwe verpleegkundigen worden opgeleid, is het voor Talant en andere zorginstellingen moeilijk om aan goed personeel te komen. Het gaat dan met name om mensen die medische zorg mogen bieden.

De mensen die in de toekomst bij Talant zullen worden opgeleid, werken nu ook al bij de zorginstelling, maar zijn geen officiële verpleegkundigen. Hierdoor mogen ze veel zaken nog niet doen. Zo mogelijk ze bijvoorbeeld geen injecties geven. Na de opleiding mogen ze dat wel.