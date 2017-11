Sloop sporthal Westermar in Burgum is begonnen

Bijna twee maanden na de vernietigende brand wordt donderdag eindelijk begonnen met de sloop van sporthal Westermar in Burgum. Personeel met beschermende kleding zorgt ervoor dat het materiaal waar de gevaarlijke asbesthoudende kit in zit, afgevoerd wordt. Volgens burgemeester Jeroen Gebben geeft de sloop van de sporthal een dubbel gevoel: "Dat de Westermar er niet meer is, is triest. Het is een begrip hier in de gemeente, er liggen veel herinneringen, liefdes zijn hier begonnen. Met de brand is een gat geslagen in onze gemeenschap."

Nieuwe hal

Met de sloop wordt ook een begin gemaakt aan een nieuwe sporthal. "Daarover zijn we nu met alle verenigingen in gesprek, om scherp te krijgen wat er precies voor in de plaats moet komen", zegt Gebben.

Beveiliging

De gemeente zoekt nog steeds uit hoe de kosten die brand met zich meebracht, gedekt moeten worden. Dat gaat het bijvoorbeeld over het leerlingenvervoer, maar ook het beveiligen van het gebied. Tot nu toe wordt de omgeving van de sporthal nog steeds 24-uren per dag beveiligd door Schaaf Beveiliging.