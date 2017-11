Niet genoeg geld voor alle JSF-vliegtuigen

Het ministerie van Defensie heeft niet genoeg geld om alle geplande F35 vliegtuigen aan te schaffen. Dat schrijft het Financieele Dagblad donderdag. Er is maar geld voor 34 JSF toestellen, en dat zijn er drie minder dan eerst gepland. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer. Volgens Visser is de hogere dollarkoers de oorzaak van het geldtekort. De staatssecretaris houdt in haar brief nog een slag om de arm. Ze heeft het over 'waarschijnlijk niet genoeg projectbudget'. Volgend jaar moet er meer duidelijkheid komen over het aantal JSF's dat gekocht kan worden.

