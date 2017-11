Raad van State buigt zich over kwestie Timorstraat

Bewoners van de Timorstraat in Leeuwarden begrijpen er niets van. Ze raken hun privacy kwijt, zeggen ze, als de gemeente de nieuwbouwplannen doorzet, omdat de buren dan zo de tuin in kunnen kijken. Woensdag stonden bewoners en gemeente recht tegenover elkaar bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. De bomen die de woningcorporatie wil planten om het zicht te beperken, zijn volgens hun niet genoeg.

De gemeente Leeuwarden heeft de nieuwbouwplannen voor de Indische buurt in Leeuwarden eerder goedgekeurd. Woningcorporatie Elkien wil de verouderde huurwoningen slopen en vervangen door 220 nieuwe woningen. In de Insulindestraat worden ze twee meter hoger, en ze komen ook een meter dichter bij de Timorstraat te staan. De woningen aan de Tweede Delidwersstraat komen zelfs vier meter dichterbij.

Niet betrokken

Het steekt de bewoners van de Timorstraat dat ze helemaal niet bij de plannen betrokken zijn. "Toen wij in 2015 naar een voorlichtingsavond gingen zei de architect dat er helemaal niets aan de hoogte en de afstanden zou veranderen. Daarna hoorden we niets meer. Pas toen het plan werd vastgesteld zagen we alle veranderingen pas", zegt Malou Almeloo, die de bewoners vertegenwoordigde op de zitting.

De bewoners zijn niet alleen bang dat ze hun privacy verliezen, maar denken ook dat ze straks minder zon in hun tuin zullen hebben. Over een paar weken doet de Raad van State uitspraak in deze zaak.