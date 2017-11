"Heerenveen-hooligans vechten mee, die van Cambuur niet"

Supporters van SC Heerenveen praten soms af om te vechten met supporters van andere clubs. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een politierapport. 29 van de 34 betaalde voetbalclubs in Nederland zouden supporters hebben die dat soort afspraken maken. Cambuur zit daar niet bij.

Tientallen mensen

Volgens criminoloog Henk Ferwerda zijn er per keer tientallen mannen betrokken bij de vechtpartijen. Het gaat om jonge mannen, tussen de 20 en de 30 jaar, vaak met een aanzienlijk strafblad. "We zien jongens die eerder met politie en justitie in aanraking zijn gekomen", zegt Ferwerda. "Over het algemeen gaat het om groepsgeweld, geweldsincidenten in de woonomgeving en huiselijk geweld."

Het gaat in de groepen niet alleen om voetbalfans, zegt Ferwerda tegen de NOS. "Er worden jongemannen gerekruteerd van wie ze denken dat zij hun groep sterker maken. Dat zijn jongens die heel bedreven zijn in vechtsporten.'' Ferwerda is bang dat de vechtgroepen op een gegeven moment het voetbal, de weilanden en de fabrieksterreinen achter zich laten en kunnen opduiken in uitgaansgelegenheden, bij dance-evenementen of festivals.