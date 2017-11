"Pop-up-politiebureau moet vaker worden toegepast"

Een opmerkelijke primeur woensdagavond voor de politie in Leeuwarden. Voor het eerst in Fryslân werd er een zogeheten pop-up-politiebureau geopend. Het politiebureau stond drie uren lang in het winkelcentrum van de Leeuwarder wijk Bilgaard. Het tijdelijke bureau werd geopend om het voor mensen uit de buurt makkelijke te maken aangifte te doen van inbraak. Woensdagochtend werd er een inbreker op heterdaad betrapt, maar als snel bleek dat hij op veel meer plekken was geweest. Om de drempel om aangifte te doen zo laag mogelijk te maken, kwamen de agenten voor een avond naar de wijk.

Het pop-up-politiebureau is geïnspireerd op de tijdelijke winkels die door het hele land worden ingericht en vaak na enkele dagen weer verdwijnen. Volgens wijkagent Mark Boskma was het een groot succes en zou dit middel vaker moeten worden toegepast. In totaal hadden vier getuigen zich bij de politie gemeld en werd er twee keer aangifte gedaan.