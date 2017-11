VIDEO: Tekeningen van schoolkinderen bij de Waddenzee

Hoe betrek je kinderen bij hun leefomgeving? Door ze actief mee te laten doen in die omgeving. Tenminste, dat was de gedachte van de werkgroep van het project Eb & Vloed. Alle schoolkinderen in de gemeente Ferwerderadiel doen volgend jaar mee aan het project, bedacht door Boukje Dijkman en Bart van der Sloot. Finster op Fryslân maakte de onderstaande video als voorproefje, op basisschool Op 'e Trije in Ferwert.