Week lang zonder smartphone: hoe deden de leerlingen het?

De smartphone zou een volledige generatie jonge mensen verwoesten. Ze zijn zo verslaafd aan de mobiele telefoon dat ze er later veel problemen door krijgen. Ze hebben minder vrienden, zijn eerder depressief en er komen meer zelfmoorden voor. In het kader van de 'week van de mediawijsheid' op middelbare school Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden was hier aandacht voor. Een klas mocht een week lang de smartphone niet gebruiken. We volgden de leerlingen en zagen dat een smartphone-vrije-week heel lastig is.

Niet makkelijk

De eerste dagen waren voor de leerlingen niet altijd even makkelijk. Na twee dagen zonder mobiel brachten we woensdag een bezoek aan de klas. Toen hadden twee leerlingen de mobiel uit de verzegelde kistjes gehaald.

Socialer

De week zonder smartphone zorgde ook voor positieve ontwikkelingen. Zo gedroegen de kinderen zich socialer en hadden ze naar eigen zeggen meer tijd om te praten. Sommige kinderen zeggen dat ze meer tijd hadden om bijvoorbeeld televisie te kijken. De school zag dat kinderen bewuster zijn van het gebruik van de telefoon. Dat bevestigt de 13-jarige Tessa: "Nu pas merk je hoeveel je überhaupt op een schermpje kijkt."

Van de 18 tweedejaars-leerlingen die we volgden zijn uiteindelijk twee afgehaakt in de loop van de week. De anderen hebben vijf dagen lang zonder smartphone geleefd en verbroken daarna pas de zegel.