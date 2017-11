VIDEO: Kunstschilder over de heropgebouwde Clementskerk

In 2013 ging op Ameland de Sint Clemenskerk door een brand volledig verloren. Een ding wisten de Amelanders meteen: de rijksmonumentale kerk uit 1879 moest weer worden opgebouwd. Het was een unieke kans voor kunstschilder Randolph Algera om het complete interieur van het kerkje te ontwerpen. Hij bedacht een totaalconcept om het thema eb en vloed heen en maakte onder andere een driedimensionale triomfboog.

Bij de heropbouw was het belangrijk dat de Amelander verhalen konden worden teruggevonden in de kerk, zoals het verhaal van kardinaal Johannes de Jong (1885-1955). Hij speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Hij deed de oproep aan alle hoofdredacteuren van nieuwsbladen om niet loyaal te zijn aan de Duitsers en de NSB-ers en niets voor hun te publiceren.

De kerk is inmiddels al in gebruik en ingewijd.

Over de heropbouw maakte Froukje Sijtsma een documentaire. Op zondag 3 december is vanaf 17.00 uur 's middags de documentaire te zien bij Omrop Fryslân. Op NPO 2 is de documentaire zaterdag om 15.30 uur te zien en zondag om 13.00 uur.