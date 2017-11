Het wereldberoemde witte paard Freya is overleden

Freya, het bijzondere witte paard van het Noarderleech, is dood. Freya is wereldberoemd geworden door de foto van Laurens Aaij uit 2006. Daarop stond het paard midden in het water tussen andere paarden. Voor de foto kreeg hij de Zilveren Camera. Eigenaar Aukje Visbeek heeft elf jaar voor het dier gezorgd. "Het was een lief paard, heel rustig, ze heeft nooit een misstap gemaakt. Maar het kon niet langer, heel jammer. Ze kon de laatste tijd minder goed uit de stal komen. Het lopen werd zwaarder. Toen hebben we besloten de veearts erbij te halen." Ze wou er niet bij zijn toen het paard een spuitje kreeg. "Ik wil haar herinneren zoals ze in haar leven was. Ze heeft heel veel betekend, ook voor veel andere mensen."

Wereldnieuws

In 2006 was een grote groep paarden op het Noardeleech een paar dagen wereldnieuws. Ongeveer tweehonderd paarden waren een paar dagen opgesloten tussen het water in het buitendijks gebied bij Marrum. Door de harde wind en het hoge water raakten ze ingesloten door zeewater dat anderhalve meter diep om hun heen stond. Uiteindelijk hebben een aantal lokpaarden met amazones de dieren van de uitgegraven waterkom afgekregen en hun naar de veilige zeedijk kunnen krijgen. Het plan was om een van de tammere paarden die buitendijks waren opgesloten mee te nemen aan hun halster en dat de andere paarden zouden volgen. Ze konden op eigen kracht naar de wal toe lopen, omdat het water toen genoeg was gezakt.

In 2007 kon de familie Visbeek het witte paard verkopen. "Door de foto van Laurens Aaij is Freya heel bekend geworden. Ze was een symbool van hoop. Sommigen vonden het zelfs spiritueel. Ze was altijd de rust in de kudde en op de foto had ze een blik die ik later ook vaak bij haar zag toen ze in het land stond." Freya is 29 jaar geworden. Ze heeft een veulen gekregen, Alexia. "Daar zijn we heel blij mee."