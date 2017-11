In Harlingen was Sinterklaas woensdag op bezoek in de Waddenhal. Dat was speciaal georganiseerd door Jongerenwerk Harlingen met de studenten van de NHL en is bedoeld voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar niet veel geld is. Kinderen konden een pietendiploma behalen en turnpieten zetten een gymnastiekparcours uit. Na afloop kregen alle kinderen een cadeau van Sinterklaas.