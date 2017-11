De politie in Leeuwarden komt met een zogenaamd pop-up-politiebureau. Dat is woensdagavond open in het wijkcentrum aan de Hooidollen in de Leeuwarder wijk Bilgaard. Daar is op diverse plaatsen dinsdagnacht ingebroken in huizen en schuren. De politie is bezig met het onderzoek.

Er is ook een verdachte aangehouden. Omdat er veel gevallen zijn, kunnen gedupeerden woensdagavond in de buurt, van vijf tot acht, aangifte doen. Ook mensen die de inbrekers hebben gezien, kunnen zich melden.