VVV Leeuwarden opent een nieuwe vestiging in 2018

De VVV Leeuwarden breidt in 2018 uit met een nieuwe vestiging aan het Oldehoofsterkerkhof. Zo willen de medewerkers klaar zijn voor de stroom aan bezoekers in het jaar van Culturele Hoofdstad. De informatievoorziening in het al bestaande kantoor onderin de Achmeatoren wordt in aangepaste vorm doorgezet. Het nieuwe kantoor gaat met het Openingsweekend eind januari volgend jaar open.

Rinske van der Meulen, nu nog wethouder in Leeuwarderadeel, gaat als directeur aan de slag bij VVV Leeuwarden. Die positie was na het vertrek van René van der Weide in 2015 vacant gebleven.