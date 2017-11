Veel animo op avondschool voor jonge ondernemers

Er is nu al te weinig plaats op de avondschool voor nieuwe ondernemers in Súdwest-Fryslân. Deze avondschool is deze week begonnen, met 21 cursisten. De gemeente heeft ook enkele gegadigden moeten teleurstellen. De avondschool bestaat uit tien lessen van drie uur. De jonge ondernemers krijgen dat begeleiding van professionals met veel ervaring in het bedrijfsleven. De deelnemers zijn tussen de 18 en 30 jaar oud.

Velen zijn al begonnen met hun bedrijf, anderen hebben alleen nog maar plannen. De avondschool voor nieuwe ondernemers is een initiatief van de gemeente.