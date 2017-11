Vlielanders krijgen werkstraffen voor mishandeling

Twee inwoners van Vlieland van 27 en 42 jaar zijn woensdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen. De rechter vond dat bewezen is dat de Vlielanders, in de nacht van 6 september, een man hebben mishandeld. Dat gebeurde bij een café aan de Dorpsstraat. Het slachtoffer was een medewerker van het festival Into the Great Wide Open. Volgens de beide veroordeelden was het slachtoffer onder invloed. Zij wilden voorkomen dat hij na sluitingstijd terugging naar het café.

Het slachtoffer zei dat hij alleen zijn spullen uit het café wilde halen. Toen zou hij door de twee Vlielanders geschopt en geslagen zijn. De rechter vindt dat het voldoende is bewezen, onder meer omdat een vriend ook heeft gezien wat er gebeurde. De rechter heeft naast de werkstraf ook een schadevergoeding van 1.300 euro toegekend en een bedrag van 600 euro aan smartengeld.