Weststellingwerf pakt bermen aan voor meer veiligheid

De gemeente Weststellingwerf brengt deze herfst bij zo'n 30 kilometer wegverharding aan in de berm. Het gaat om stenen waar het gras doorheen kan groeien. Dat moet de bermen veiliger maken. Het verharden van de bermen is een wens in de dorpen. De aanpak van de eerste 30 kilometer kost 2,7 miljoen euro. Weststellingwerf wil op termijn bij nog eens ruim 120 kilometer aan wegverharding aanbrengen in de bermen. De gemeente wil dat werk combineren met het aanleggen van glasvezelkabels, voor vlug internet. Dat maakt het werk veel goedkoper.

De bermen die worden aangepakt, liggen in Wolvega (Scheeneweg en Hoofdweg Wolvega - Oldeholtpade), Ter Idzard (Idzardaweg), Boijl (Boekelterweg), Noordwolde (Oosterseveldweg), Zandhuizen (Zandhuizerweg, Bekhofweg en IJkenweg) Nijeholtwolde (Stadburen en Heirweg), Nijelamer (Schipslootweg) en Langelille (Kerkeweg).