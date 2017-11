Foeke Booy eerder aan de slag bij Cambuur

Foeke Booy begint eerder als technisch manager bij SC Cambuur. Booy zou op 1 januari beginnen bij de Leeuwarder voetbalclub, maar na het ontslag van Marinus Dijkhuizen heeft Cambuur hem gevraagd om nu al actief mee te denken over de opvolging van Dijkhuizen.

Booy is geen onbekende bij Cambuur. Van 1980 tot 1984 was hij selectiespeler van de club. Later speelde hij onder meer bij Brugge in België en bij FC Utrecht. Van die laatste club was hij tevens trainer en technisch directeur. Booy ziet het als een grote uitdaging om van Cambuur een stabiele eredivisieclub te maken.