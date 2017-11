Gemeente werkt niet mee aan gaswinning Nieuwehorne

De gemeente Heerenveen verleent geen medewerking aan de gaswinning door Vermilion in Nieuwehorne. Dit besluit geldt volgens burgemeester en wethouders voor beide putten in het gebied. Met deze beslissing is ook het verzoek voor de aanleg van extra leidingen van Mildam naar de verwerkingsinstallatie in Garyp afgewezen.

De gemeenteraad had eerder al een motie aangenomen om het boren naar nieuwe gasvelden zo veel mogelijk te voorkomen. De gemeente geeft wel aan dat de gaswinning niet definitief van de baan is. De minister van Economische Zaken kan het besluit naast zich neerleggen en Vermilion kan nog in hoger beroep gaan.