Dieren weten paluduct bij aquaduct Centrale As al te vinden

Van de faunapassage naast het Prinses Margrietkanaal bij Burgum wordt al volop gebruik gemaakt. Dat ziet Eddy Wymenga fan het ecologisch bureau Altenburg & Wymenga. Er wordt gecontroleerd welke dieren langskomen. "Een grote diversiteit aan dieren komt langs, met in het bijzonder de otter", zegt Wymenga. Het is een belangrijke verbinding voor dieren die van de Alde Feanen naar de Burgumer Mar willen. Anders zouden ze niet meer kunnen trekken door de aanleg van de nieuwe weg. Er is een nat gedeelte en een droog stuk voor bijvoorbeeld hazen.

Bij de aanleg van het aquaduct over de Centrale As is aan de dieren gedacht. Dat moest ook volgens Willem de Boer van de provincie. "We hebben er rekening mee te houden en dat hebben we op deze manier gedaan."

Vrijdag wordt het zogenaamde paludukt officieel geopend door gedeputeerde Johannes Kramer. Een paluduct is een passage voor dieren die naast het kanaal loopt, maar in het aquaduct ligt. Dar is redelijk uniek in Nederland, want het gebeurt niet vaak dat bij een aquaduct ook een passage voor dieren wordt aangelegd.