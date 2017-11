Crone: "Geef burgemeester meer bevoegdheid met oud en nieuw"

Burgemeesters moeten meer bevoegdheid krijgen om vuurwerkvrije-zônes aan te wijzen. Dat zegt burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden. Hij reageert daarmee op de uitkomsten van een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In dat concept-rapport staat dat de risico's met oud en nieuw onacceptabel groot zijn. Volgens Crone mogen gemeenten nu bijna geen gebieden aanwijzen waar het verboden is om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Crone zou graag willen ingrijpen in wijken waar de overlast groot is. De gemeente zou dan een plein kunnen aanwijzen waar het vuurwerk mag worden afgestoken en het toezicht daar concentreren.

Daarnaast moet de politie meer inzetten op de opsporing van illegaal vuurwerk. Volgens Crone wordt het vuurwerk steeds gevaarlijker en zorgt het voor meer schade en verwondingen.