Voorlichtingscontainer Friese brandweer in gebruik

De brandweer Fryslân neemt woensdag in Terherne een nieuwe, interactieve, voorlichtingscontainer in gebruik. In de container zit een spelletje. Mensen kunnen meedoen aan een zogenaamde Kameleonrace. Ze leren wat ze moeten doen om brand te voorkomen of om brand te blussen. Je kunt A of B kiezen en wanneer je dat goed doet, duwt een kleine Kameleon een minipraam met daarop een kleine brandweerauto richting de brand.

De brandweer wilde een typisch Fries verhaal en kwam zo uit bij de Kameleon. De voorlichtingscontainer komt op plaatsen te staan, waar veel mensen komen. Tot nu toe is er een keer getest. Toen bleek dat kleine kinderen niet goed bij de knoppen konden komen. Dat is opgelost door vier opstapjes te maken.