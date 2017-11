De politie heeft dinsdagavond een 26-jarige automobilist uit de gemeente Franekeradeel aangehouden. De man viel volgens de politie op door zijn asociale rijgedrag. Uit onderzoek bleek dat de man drugs had gebruikt. Er is een bloedproef afgenomen. In de auto van de man vond de politie meer drugs en een stroomstootwapen. De spullen zijn in beslag genomen.