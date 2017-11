Benzine yn riool Drachten

De brandweer in Drachten is dinsdagavond uren bezig geweest om gedumpte benzine uit het riool te pompen. Bij de brandweer kwamen meerdere meldingen van bewoners van het Vallaatsterend. Die konden een sterke benzinelucht in hun huizen ruiken. Met hulp van een specialistisch bedrijf is de benzine uit het riool gehaald. Volgens de brandweer zijn benzinedampen nooit goed voor de mens, maar er was nu geen direct gevaar. Uit onderzoek bleek dat de benzine via de straatkolken in het riool is gekomen. De politie doet onderzoek wie de benzine heeft laten wegstromen.