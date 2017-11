Akkrum niet blij met schrappen intercity's

Met ingang van 10 december stopt de intercity tussen Leeuwarden en Den Haag niet meer op de stations van Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvegea. Dat betekent dat reizigers uit die dorpen die bijvoorbeeld naar de Randstad willen, veel langer onderweg zijn. Ze moeten voortaan overstappen in Heerenveen, Meppel of Zwolle. De reistijd wordt 25 minuten langer. Je moet elf minuten wachten in Meppel en dan nog veertien minuten in Zwolle, of je hebt 22 minuten oponthoud in Heerenveen.

In het beleidsthema van de provincie Fryslân staat niets over deze grote ingreep. Er is ook geen overleg geweest.