Ooststellingwerf wil vervolg op proef zelfrijdend vervoer

Ooststellingwerf wil een vervolg op de proef met zelfrijdend vervoer. Afgelopen jaar had de gemeente de landelijke primeur met zelfrijdend vervoer bij Appelscha. Dit ging niet altijd goed, maar de gemeente heeft veel geleerd van de proef en houdt er een positief gevoel aan over. In de toekomst moet er opnieuw een duurzaam en innovatief project naar Ooststellingwerf worden gehaald, vindt de gemeenteraad.