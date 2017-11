Aanvoerder Spitse speelt gelijk met Oranje tegen Ierland

De Nederlandse voetbalvrouwen, met aanvoerder Sherida Spitse uit Sneek in de basis, zijn dinsdagavond, in de WK-kwalificatiewestrijd tegen Ierland, niet verder gekomen dan een gelijkspel. In Nijmegen bleef het 0-0.

Nederland kreeg in de eerste helft goede kansen. Stephanie van der Gragt was dicht bij de openingstreffer, maar haar kopbal werd net voor de lijn gekeerd. Spits Vivianne Miedema zag een schot op de paal eindigen.

Na de rust bleven de Nederlandse vrouwen het Ierse doel aanvallen, onder andere met een afstandsschot van Spitse. Maar de goal viel niet. En Nederland wilde vlak voor tijd een penalty hebben na een handsbal van de Ieren in het strafschopgebied, maar de scheidsrechter ging daar niet op in.

Nederland staat er na drie poulewedstrijden nog wel goed voor, want de eerste twee wedstrijden leverden een overwinning op. Maar datzelfde geldt voor Ierland. Beide landen delen nu de koppositie in de poule. De eerstvolgende wedstrijd in de WK-kwalificatie voor Nederland is pas volgend jaar. In april spelen de vrouwen thuis tegen Noord-Ierland.