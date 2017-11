KNVB beker beloften: winst Cambuur, verlies Heerenveen

De beloften van Sportclub Cambuur hebben in de beker Jong Go Ahead Eagles verslagen. In het Cambuurstadion werd het 3-1. Alle goals vielen in de tweede helft. Voor Jong Cambuur scoorden Tyrone Conraad, Gijs Jasper en Nigel Robertha. In de bekerpoule, met in totaal zes teams, heeft Jong Cambuur nu vier punten uit twee wedstrijden, want eerder speelde de ploeg van Dennis van der Ree gelijk tegen de beloften van Willem II: 3-3.

Jong Heerenveen ging onderuit op bezoek bij de beloften van Helmond Sport. Trainer Chris de Wagt, die het moest doen zonder spelers uit de A-selectie, zag dat Joey Godee in de 40e minuut de enige goal van de wedstrijd maakte. In de eerste poulewedstrijd had Jong Heerenveen nog met 4-0 gewonnen van Jong RKC. Ook de beloften van Heerenveen zitten in een poule met vijf andere teams.

In december spelen beide Friese belofteteams hun derde bekerwedstrijd. Uiteindelijk gaan de twee beste teams van iedere poule door.