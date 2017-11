Fractievoorzitter Sjoerd Keizer verlaat PvdA Kollumerland

PvdA-fractievoorzitter en -raadslid in Kollumerland c.a. Sjoerd Keizer verlaat de partij. Hij gaat zich inzetten voor de nieuwe progressieve partij SIN, dat staat voor Sociaal in Noardeast-Fryslân. Keizer is een groot voorstander van de grote progressieve partij, maar de PvdA wil hier niet aan meedoen. Deze is inmiddels opgegaan in PvdA Noardeast-Fryslân.

Keizer stopt op 1 februari bij de PvdA. HIj heeft dan vijf jaar in de gemeenteraad gezeten voor die partij. Zijn zetel in de gemeenteraad geeft hij terug aan de PvdA.

SIN gaat in november 2018 meedoen aan de herindelingsverkiezingen. Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. fuseren tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.