Michiel Riedijk wint Abe Bonnemaprijs

Michiel Riedijk heeft de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 gewonnen. Dit maakte Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting, dinsdag bekend in het Rijksmuseum in Amsterdam. Riedijk ontvangt de prijs van 50.000 euro voor zijn ontwerp van het stadhuis van Deventer. In het Fries Museum in Leeuwarden is vanaf 5 december tot 7 januari een tentoonstelling te zien van alle inzendingen voor de prijs.