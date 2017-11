18,5 miljoen euro voor Friese ondernemers

De provincie Fryslân wil 18,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor Friese ondernemers, om nieuwe projecten op te starten of om te groeien. Het geld moet worden ondergebracht in de Friese Ontwikkelingsmaatschappij, oftewel de FOM. Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe is er behoefte aan een kleine, toegankelijke financieringsregeling voor ondernemers in Fryslân. Volgens De Rouwe moet het geld net dat extra zetje geven aan ambitieuze ondernemers. De Friese Ontwikkelingsmaatschappij is in oktober opgericht, en wordt uitgevoerd door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.