Inrijden op verkeersregelaars: 120 uur werkstraf geëist

Tegen een man uit Hooghalen is een werkstraf van 120 uur geëist omdat hij vorig jaar in Appelscha op twee verkeersregelaars is ingereden. Een man uit Hijken zou een werkstraf van 60 uur moeten krijgen voor zijn rol in het geheel, vindt justitie. De mannen deden met hun tractors mee aan de Truckshow en Oldtimerdag in Appelscha. Ze wilden een terrein op waar ze niet mochten komen. Toen de verkeersregelaars er iets van zeiden, reden de mannen in volle vaart op ze af. Een van de twee raakte lichtgewond. De verdachten hadden flink gedronken. De officier van justitie eiste daarom ook een rijontzegging van een maand tegen beide mannen. De rechter doet over twee weken uitspraak.