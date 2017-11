Volksgezondheid niet in gevaar geweest door gaslek Wolvega

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid geweest door het gaslek bij het chemische bedrijf Motip Dupli in Wolvega, afgelopen vrijdagavond. Dat zegt burgemeester André van de Nadort van de gemeente Weststellingwerf. Hulpdiensten reden vrijdag massaal uit nadat er CO2 uit een tank lekte bij het bedrijf. Er was daardoor korte tijd een gaswolk te zien in de omgeving van het bedrijf. Het vrijgekomen CO2 was snel weer verdwenen. Er wordt door een onafhankelijke partij onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lekkage.