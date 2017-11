Werkstraf geëist vanwege knock-out

Tegen een inwoner van Tytsjerksteradiel is een werkstaf van 80 uur geëist vanwege mishandeling. De man heeft afgelopen zomer in het centrum van Leeuwarden een andere man knock-out geslagen. Het viel met zijn hoofd op de grond en was een poosje bewusteloos. Volgens de verdachte was het slachtoffer degene die agressief was. Hij zou hem een kopstoot hebben gegeven. Maar daar zijn geen getuigen van.

Het is niet voor het eerst dat de man uit Tytsjerksteradiel in de fout ging. Vorig jaar had hij een man tegen zijn hoofd geschopt, ook in Leeuwarden. De rechter doet over twee weken uitspraak.